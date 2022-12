Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato nel discorso realizzato per la finale dei Mondiale in Qatar in programma oggi, dopo il rifiuto da parte della Fifa di pronunciarlo: "Questa Coppa del Mondo ha dimostrato più volte che diversi Paesi e nazionalità possono decidere chi è il più forte nel fair play, ma non giocando con il fuoco. Sul campo di gioco verde e non sul campo di battaglia rosso. Questo è il sogno di tante persone!.. ".

Inoltre, riporta Ukrinform, Zelensky ha pubblicato il suo messaggio su Instagram: "Abbiamo offerto la formula della pace al mondo, perché non ci sono campioni in guerra e non ci può essere un pareggio". "La Coppa del Mondo, ma non la Guerra Mondiale. È possibile!", ha aggiunto: "Assistiamo insieme alla finale e alla fine della guerra".