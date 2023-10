"Hamas deve essere sradicato dal territorio di Gaza, ma non bisogna confondere Hamas con la popolazione palestinese". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'incontro Forza Italia per l'Umbria e per l'Italia, in corso a Perugia. "Bene che oggi si sia aperto il corridoio di Rafah, che siano arrivati i primi aiuto umanitari.

Ci auguriamo che presto possano essere liberati gli ostaggi e possano tornare anche in Italia gli italiani che sono nella striscia di Gaza" ha ribadito ancora il vice presidente. "Siamo assolutamente convinti che nessuno possa arrogarsi il diritto di togliere Israele dalla carta geografica, come è giusto che il popolo palestinese abbia il suo Stato, due Stati che si riconoscano amichevolmente e che possano poi convivere nel mutuo riconoscimento per garantire la pace" ha sottolineato il vicepremier.