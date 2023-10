"Ringraziamo il Presidente @AlsisiOfficial per aver convocato il Summit per la Pace del Cairo. Gli sforzi dell'Egitto per contribuire alla fornitura di aiuti umanitari a #Gaza e all'evacuazione degli ostaggi e dei cittadini stranieri intrappolati sono inestimabili. Avete un ruolo chiave da svolgere nel contribuire a ripristinare la stabilità nella regione". Lo scrive su X il presidente del Consiglio UE, Charles Michel.