"Ho appena inviato messaggi alle famiglie di Noa Argamani e Shalomi Ziv, che ho ricevuto la settimana scorsa, per esprimere il mio sollievo per il fatto che loro e altri due ostaggi siano ora liberi. Rinnovo il mio appello per la liberazione immediata e incondizionata di tutti gli ostaggi e per la fine di questa guerra".

Lo scrive su X Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu.