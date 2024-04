"Gli Stati Europei sono stati chiari nel condannare un attacco completamente sproporzionato. Il fatto che tutti insieme abbiamo difeso Israele quella notte ci permette di avere la credibilità per rivolgere a Israele un appello alla moderazione rispetto alla risposta".

Così l'inviato dell'Ue per il Golfo, Luigi Di Maio, a 'L'aria che tira' su La7. "Credo che l'Ue abbia la forza per rivolgere un appello a Israele per evitare una escalation" sottolinea Di Maio, aggiungendo che "nelle prossime settimane saranno sempre più fondamentali i rapporti tra l'Ue e i Paesi moderati del Medio Oriente per cercare di raggiungere un cessate il fuoco sostenibile a Gaza e ed evitare una escalation, per esempio in Libano".