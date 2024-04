Josep Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea, sottolinea la necessità di agire con fermezza e rispettando i valori fondamentali per contrastare il rischio di un'alleanza globale contro l'Occidente, che potrebbe consolidarsi come risultato del conflitto in Medio Oriente. Borrell esorta a mantenere la coerenza nei principi e a utilizzare gli strumenti disponibili per reprimere le violazioni di tali principi, citando l'approccio deciso mostrato in Ucraina come esempio da seguire.

Tuttavia, Borrell evidenzia la frustrazione nell'affrontare il conflitto a Gaza, dove la mancanza di azioni concrete ha portato a un pesante tributo di vite umane e a una crisi umanitaria senza fine. Nonostante l'Unione Europea abbia risorse e legami significativi con Israele e il popolo palestinese, Borrell riconosce che la divisione interna ha limitato l'efficacia dell'UE nel risolvere il conflitto.