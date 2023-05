La Cina si dice pronta a mantenere la comunicazione e il coordinamento con la Russia per dare "contributi tangibili" alla soluzione politica della crisi ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, nell'incontro con il suo omologo russo, Sergei Lavrov, a margine dell'incontro dei ministri degli Esteri dei Paesi membri della Shanghai Cooperation Organization (Sco) di Goa, in India. La Cina, ha detto Qin, "persisterà nella promozione dei colloqui di pace ed è disposta a mantenere la comunicazione e il coordinamento con la Russia per dare contributi tangibili alla soluzione politica della crisi", si legge in una nota della diplomazia di Pechino.