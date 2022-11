"Con la collega tedesca, ho posto il tema delle navi delle Ong, per noi è una questione che riguarda il diritto, le norme europee. Noi chiediamo che tutte le navi che raccolgono persone in mare, giustamente perché questo prevede il diritto di navigazione, quando chiedono di attraccare in un porto italiano devono dirci chi c'è a bordo, quanti sono, da dove vengono, ci serve una relazione completa sulle persone, questo riguarda la sicurezza nazionale".

Lo ha detto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Qualsiasi sia la situazione, anche in acque internazionali, se c'è da salvare qualcuno l'Italia è pronta a salvare vite umane. Vogliamo solo che si rispettino le norme, questo non è un problema con la Germania, è un problema con tutti. Continueremo - ha proseguito - a insistere per avere risposte, abbiamo mandato delle note verbali non solo alla Germania, continueremo a insistere su questo argomento per noi fondamentale. Noi siamo convinti di un principio, che l'Europa deve farsi carico dei grandi problemi, e uno dei grandi problemi è proprio l'immigrazione".