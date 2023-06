"Gli Emirati Arabi Uniti sono un Paese amico. Noi stiamo lavorando tanto per preparare la Cop. La presidenza sarà degli Emirati, dobbiamo affrontare tante questioni, anche quella migratoria perché i Paesi del Golfo sono fortemente interessati e coinvolti. In Africa possono essere determinanti per contribuire a una soluzione della questione migratoria legata anche alla crescita economica del continente africano". Così, a Isernia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si recherà domani ad Abu Dhabi, dove incontrerà il suo omologo degli Emirati Arabi.

"L'idea dell'Italia - ha dichiarato all'ANSA - è dare vita a una grande conferenza internazionale sull'immigrazione e sul Mediterraneo da farsi a luglio. Vorremmo coinvolgere, oltre ai Paesi del nord Africa, anche Paesi interessati dell'area mediterranea allargata e Paesi come gli Emirati Arabi Uniti che possono essere parte di una strategia complessiva, ascoltare le loro idee e le loro proposte".

"L'Italia vuole essere protagonista in politica estera - ha aggiunto - e quindi lavoriamo intensamente per rinsaldare le relazioni con i Paesi dove possiamo incrementare le esportazioni, puntare sull'alta tecnologia, trovare collaborazioni con gli Emirati Arabi. Sono una realtà che cresce, l'altro giorno ho parlato con il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita. L'emiro del Qatar è venuto ai funerali di Berlusconi, quindi è un mondo a cui prestiamo grande attenzione".