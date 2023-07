“I profeti di sventura della sinistra che speravano in un flop per l'accordo Ue-Tunisia sono stati pesantemente e ancora una volta smentiti dalla storia. Il Memorandum d'intesa per una partnership strategica e globale fra Unione europea e Tunisia è stato sottoscritto, alla presenza del presidente del consiglio Meloni, della presidente della commissione Ue Von der Leyen, del premier dei Paesi Bassi Mark Rutte e del presidente tunisino Kais Saied. La Meloni è stata determinante ed ha creato le condizioni affinché si realizzasse l'intesa. Siamo tornati protagonisti nel Mediterraneo, riassumendo il ruolo che ci compete, la postura internazionale del presidente Meloni è innegabilmente decisiva e questo accordo avrà effetti virtuosi per la stabilità dell'area, con ogni conseguenza positiva in termini di gestione del fenomeno migratorio”.

Lo afferma la deputata di Fratelli d'Italia, Sara Kelany.