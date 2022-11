"Siamo in stretto contatto con gli enti italiani". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero dell'Interno tedesco in conferenza stampa a Berlino, rispondendo chi gli chiedeva sulla disponibilità di Berlino ad accogliere i migranti approdati su due navi ong in Sicilia. Per quanto riguarda la gestione, ha precisato che "il coordinamento compete alla commissione Ue".