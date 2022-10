Al centro del vertice informale dei capi di Stato e di Governo dell'Ue a Praga del 6 e 7 ottobre ci saranno "i tre temi più pressanti, e interconnessi": "la guerra della Russia in Ucraina, l'energia e la situazione economica". Lo spiega il presidente del Consiglio europeo nella lettera di invito ai 27. Sul tavolo "come proteggere al meglio le infrastrutture strategiche", il caro-energia e come garantire le forniture. "Più che mai - afferma Michel -, la chiave sarà la nostra capacità di restare uniti e coordinare la nostra risposta politica, in uno spirito di solidarietà e in difesa dei nostri interessi comuni".