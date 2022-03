“Il Parlamento europeo ha il dovere di condannare l'atteggiamento indulgente del presidente Obrador e chiedere che adotti una strategia urgente a tutela della sicurezza e della libertà dei giornalisti. Dobbiamo agire subito affinché in Messico nessun cronista debba più morire e il diritto fondamentale alla informazione possa tornare a essere garantito”. Così Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, intervenendo in seduta plenaria al Parlamento europeo, sui continui omicidi di giornalisti in Messico.

“I numeri ufficiali -ha sottolineato Ceccardi- parlano di 43 giornalisti uccisi dal dicembre 2018 al luglio 2021. Questo trend inaccettabile prosegue anche nel 2022 con almeno sei giornalisti già assassinati”.

“Due anni fa -ha ricordato- sono stata in Messico con una missione speciale del Parlamento. È un paese con ampie possibilità di crescita, è la quindicesime economia del mondo, ma il problema della sicurezza e criminalità impedisce maggiori possibilità di sviluppo”.

In Messico nel 2021 sono stati registrati 33.308 omicidi e può darsi che il dato ufficiale sia più basso del reale: “un bilancio spaventoso che sottolinea l'incapacità delle autorità messicane di fronteggiare l'emergenza. Alla base c'è l'impunità. Di solito gli accusati di omicidio sono solo pedine. I mandanti restano liberi e impuniti. Il dubbio -ha proseguito Ceccardi- è che tutto ciò sia ascrivibile anche alle politiche del presidente socialista Obrador, poco incisivo nel combattere i criminali. D'altronde preferisce investire in politiche socialiste che bloccano lo sviluppo del paese invece che sulla repressione dei reati violenti.

“Le dichiarazioni traballanti di Obrador, di condanna all'invasione ucraina ordita da Putin -ha concluso Ceccardi- assomigliano pericolosamente alla posizione pro Russia dei dittatori comunisti di Venezuela e Cuba”.