Nuovo messaggio notturno di speranza da parte di Volodymyr Zelensky. Il Presidente ucraino ha spiegato come i contrattacchi ucraini abbiano "drasticamente ridotto il potenziale offensivo della Russia" e "le truppe ucraine stanno già avanzando in diverse direzioni tattiche, come nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia". Zelensky ha poi spiegato come le armi occidentali stiano ora lavorando a piena capacità sostenendo come i nuovi armamenti hanno consentito di prendere di mira i magazzini russi e altre aree "importanti per la logistica".