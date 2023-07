"Immagino che verrà ribadita sicuramente, e questo è molto buono, la storica fondamentale amicizia e alleanza Italia-Stati Unti. Alleanza, non sudditanza. Sicuramente il tema della guerra sarà, ahimè, al centro di questo scambio, e non dubito che la presidente Meloni lo ha già dimostrato, assicurerà gli Stati Uniti e Washington di tutto l'impegno per quanto riguarda nuove risorse per produrre armi e munizioni.

Purtroppo, siccome le risorse per noi non sono sufficienti, questo significherà continuare a distrarre dall'agenda sociale e dalla giustizia sociale e ambientale, risorse. Quindi anziché nuovi ospedali, nuovi asili, nuovi centri di ricerca, investimenti nella competitività delle imprese e di innovazione tecnologica, ci ritroveremo concentrati a produrre armi e munizioni". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.