Giorgia Meloni in partenza alla volta dell'Iraq per "portare gli auguri di Natale a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni di pace". Lo ha annunciato la stessa premier nell'incontro coi parlamentari di FdI per lo scambio di auguri. L'Italia, ha aggiunto, "ha il comando della missione Nato. E' un gesto simbolico per dare un segnale importante a queste persone che sicuramente si sacrificano più di noi".