"Sono stata descritta come un mostro che non sono. Non c'è nulla che voglio dire a coloro che mi criticano. L'unico modo in cui mi piace rispondere è con i risultati: stiamo crescendo di più delle altre economie, abbiamo un livello alto di occupazione stabile, di occupazione femminile. Le cose stanno andando bene". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Fox.

Con Joe Biden "abbiamo avuto un incontro aperto e lungo. Abbiamo discusso a lungo in un momento in cui le cose intorno a noi sembrano cambiare. Ci sono stati temi bilaterali, ma si è parlato anche di crisi globali. La discussione è stata molto buona, sono contenta".

All'intervistatrice che le chiede dello scetticismo iniziale del presidente americano nei suoi confronti ("Pensa che qualcosa sia cambiato?"), Meloni si dice "sicura che qualcosa sia cambiato, come è accaduto per altri leader nel mondo. Sono stata descritta come un mostro che non sono".

Sulla Via della Seta "non ho ancora deciso" poiché "è qualcosa di cui dobbiamo parlare in Italia. Il paradosso è che siamo l'unico paese dentro la Belt and Road Initiative ma non siamo quello" con i maggiori scambi.