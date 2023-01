"L'Algeria è per l’Italia un partner fondamentale e di assoluto rilievo strategico per quello che abbiamo definito un Piano Mattei per l'Africa. Il nostro modello di cooperazione non è predatorio ma entrambi i partner devono essere soddisfatti e crescere. L'Algeria è fondamentale per il Piano Mattei per l'Africa, un modello di cooperazione su base paritaria per trasformare le tante crisi anche in possibili occasioni". Lo ha dichiarato il premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con il presidente della Repubblica algerina democratica e popolare, Abdelmadjid Tebboune, dopo la visita di due giorni in Algeria.