"L'Africa non è un continente povero" e ha "moltissime risorse". Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Fox. L'Africa, secondo la premier, "è vittima di molti sfruttatori esterni che operano contro la sua stabilità" e questa cosa "può essere usata contro di noi". Per questo, "bisogna cambiare approccio" e "portare investimenti in Africa".

"Dobbiamo combattere i trafficanti" di migranti: "queste organizzazioni stanno diventano sempre più potenti. Non possiamo consentire alla mafia di decidere chi arriva nei nostri paesi", ha poi affermato Meloni.

Per l'Ucraina "l'Italia ha fatto molto" e "l'Europa è quella che pagando di più per questa guerra in Ucraina in termini di prezzi dell'energia e delle materie prime".