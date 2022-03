Paolo Gentiloni, commissario Ue per l'Economia, ha parlato al suo arrivo al meeting Ecofin di Bruxelles. "C'è sempre il rischio" che le sanzioni vengano aggirate "e sto lavorando molto per coordinare le attività doganali in modo di evitarlo. Ma il fatto è che l'economia russa è fortemente colpita. I volumi del commercio sono chiaramente ridotti. Sfortunatamente le sanzioni non cambieranno il corso della guerra domani, dovremo restare uniti e supportare l'Ucraina e il popolo ucraino fornendo armi per difendersi, perché le sanzioni economiche non sono in grado di cambiare il corso della guerra".