L'Occidente non è interessato ai negoziati su una soluzione pacifica in Ucraina ma cerca di guadagnare quanto più denaro possibile per il suo complesso militare-industriale. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev. "I loro discorsi sul fatto che è ora di sedersi al tavolo e avviare negoziati di pace sono solo una furbizia. Vogliono continuare a far girare il volano militare per guadagnare soldi per i loro bilanci", ha detto.

