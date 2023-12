Israele deve fare il possibile per proteggere i civili e per gatantire il flusso di aiuti umanitari a Gaza, ha ribadito il segretario di Stato, Antony Blinken, dopo aver ricevuto a Washington la controparte britannica, David Cameron. "Gli Usa hanno sottolineato il messaggio per cui Israele deve fare il massimo sforzo per evitare vittime civili, anche se Hamas continua a usare i civili come scudi umani", ha aggiunto, riconoscendo i passi effettuati dalla leadership israeliana in questa direzione. Non basta, ha precisato, predisporre zone di sicurezza bisogna anche comunicare in modo tale che i non combattenti sappiano dove possono fuggire, quando e lungo quale strada.

