Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) ha annunciato che un “bombardamento” sulla sua sede a Gaza City, il principale centro abitato della Striscia di Gaza, ha causato “un numero significativo di morti e feriti”. Lo ha riferito l’amministratore dell’Undp, Achim Steiner, su X. “L’ufficio di Gaza è stato bombardato la notte scorsa, abbiamo notizie di morti e feriti tra coloro che cercavano rifugio nel nostro complesso. Questo è sbagliato sotto ogni aspetto. I civili, le infrastrutture civili e l’inviolabilità delle strutture delle Nazioni Unite devono essere sempre protetti”, ha detto Steiner.

Secondo l’organizzazione non governativa israeliana Physicians for Human Rights Israel, nell’ospedale Al Shifa due neonati prematuri sono morti nelle incubatrici e altri 37 sono in pericolo di vita a causa della mancanza di elettricità dovuta alla carenza di carburante. Nel frattempo, ieri sera l’aviazione israeliana ha colpito alcune “infrastrutture terroristiche” in Siria a seguito di un attacco proveniente dal territorio siriano e diretto verso il Golan. “In risposta all’attacco sulle alture di Golan di ieri aerei da combattimento hanno colpito le infrastrutture terroristiche in Siria”, hanno spiegato le Idf in una dichiarazione.

Intanto, la Mezzaluna rossa palestinese ha annunciato che l’ospedale Al Quds, situato a Gaza City, non è più operativo a causa della mancanza di carburante e della conseguente interruzione di corrente. Lo ha riferito la Mezzaluna rossa su X (ex Twitter). “Riteniamo la comunità internazionale e i firmatari della Quarta convenzione di Ginevra responsabili del completo collasso del sistema sanitario e delle conseguenti terribili condizioni umanitarie”, si legge su X.