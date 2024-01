Le famiglie di sei ostaggi tenuti da Hamas nella Striscia di Gaza sono giunte mercoledì in Qatar, come parte degli sforzi per promuovere una nuova intesa per il loro rilascio. Lo scrive Haaretz, riportando che la rete Channel 12 è stata la prima a riferire di questa visita. Le famiglie dovrebbero incontrare il primo ministro Muhammad al-Thani e l'ambasciatore americano a Doha, Timmy Davis.

Inoltre nei prossimi giorni è previsto l'arrivo in Qatar del segretario di Stato americano Antony Blinken, nell'ambito della sua visita in Medio Oriente.