“Bisogna mettere fine a questo incubo” e lancio un “appello per un cessate il fuoco umanitario”. Lo ha detto il Segretario Generale dell’Onu, Antonio Guterres, al summit del Cairo. “Ieri – ha aggiunto il Segretario Generale – sono stato al valico di Rafah e ho assistito a un paradosso: da una parte camion pieni, dall’altra stomaci vuoti.

Voglio esprimere gratitudine all’Egitto per il prezioso ruolo che sta giocando”.Per Guterres, non è possibile “giustificare il terrorismo di Hamas, né la punizione collettiva della popolazione palestinese”, occorre applicare “la legge umanitaria e la convenzione di Ginevra”. Per questo Guterres ha chiesto “l’immediato ingresso di aiuti a Gaza e il rilascio degli ostaggi”.