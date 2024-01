"È il periodo più difficile del dopo guerra. Il mio compito è preparare il mio Paese a difendersi dagli scenari peggiori". Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto, questa sera ospite a 'Quarta Repubblica' su Rete 4. Per quanto riguarda la crisi in Medio Oriente, Crosetto sottolinea che "c’è una guerra combattuta in nome di Gaza e c’è una guerra ibrida, che non si vede, combattuta in economia".

E sulle proteste Pro-Palestina organizzate nel giorno della Memoria, il ministro diffida "dalle manifestazioni che nascono per difendere una cosa positiva e diventano un’altra cosa" e ribadisce "questa manifestazione è stata vietata nel giorno della memoria perché poteva essere motivo di scontro, per buon senso".

"Se si riportano parole che non ho mai detto non è più libertà di stampa. Un conto è la libertà di stampa un conto è inventare parole dette dal Ministro della difesa, questo è un attacco allo Stato, non a Guido Crosetto", aggiunge.