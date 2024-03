"Carovana per Rafah, primo giorno. Una giornata importante, oggi, al Cairo in cui abbiamo potuto capire meglio quanto drammatica sia la situazione a Gaza.

"Centinaia di migliaia di persone nella Striscia per sopravvivere stanno cercando cibo per animali, anche scaduto: è il fallimento dell'umanità" come ha detto Omar Ghrieb, policy officer Oxfam a Gaza, che abbiamo incontrato insieme a Hellen Otters Patterson di MSF Gaza response, Xavier Doncell di MSF Egypt, Basel Sourani del Palestinian Center for Human Rights, Issam Younis, Direttore di Mezan center for human rights e Aed Yaghi, Direttore del Palestinian Medical Relief Sociey di Gaza.

Il cessate il fuoco è il presupposto imprescindibile e il più urgente per poter continuare ad operare: non si può più aspettare, ci hanno detto tutti gli interlocutori. Netanyahu usa la fame come arma di guerra ed è la ragione per cui, tre giorni fa, 112 persone sono morte mentre cercavano disperatamente di procurarsi cibo.

Come parlamentari riteniamo doveroso sollecitare ancora una volta il governo italiano a fare tutto quello che è nelle sue possibilità perché il cessate il fuoco arrivi subito come indicato dal Parlamento con la mozione recentemente approvata.

Il nostro viaggio verso Rafah continua domani con l'incontro nella capitale egiziana con le agenzie dell'Onu e poi la tappa ad Al Arish".

Lo scrive su X la deputata del PD, Laura Boldrini.