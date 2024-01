La situazione nella regione del Mar Rosso è attualmente estremamente delicata, come dichiarato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani a Reggio Calabria, durante il Congresso provinciale di Forza Italia. Il ministro ha sottolineato gli sforzi attivi volti a ridurre le tensioni nella zona, dichiarando: "La situazione nel comprensorio del Mar Rosso è molto delicata. Noi stiamo lavorando per una de-escalation". Tajani ha inoltre evidenziato l'impegno dell'Italia nel contribuire alla creazione di una missione militare europea nella regione, sottolineando l'importanza della collaborazione internazionale per affrontare la complessità della situazione.