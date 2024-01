L'Italia non ha subito “nessuna pressione” dagli Usa per prendere parte agli attacchi condotti da Washington e Londra contro i ribelli Houthi in yemen. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri e il vicepremier, Antonio Tajani, in un'intervista al "Corriere della Sera".

“Noi abbiamo sottoscritto la dichiarazione politica sulla sicurezza nel Mar Rosso — che è la più importante, e che la Francia ad esempio non ha firmato —, ma non abbiamo sottoscritto quella sugli interventi armati offensivi: una scelta da una parte obbligata, visto che ci vorrebbe prima un passaggio parlamentare, secondo la nostra Costituzione; dall’altro frutto di una convinzione politica, condivisa sia con il presidente del Consiglio, con il ministro (della Difesa) Crosetto e con le nostre forze armate: c’è il rischio di un’escalation che vogliamo assolutamente evitare”, ha spiegato Tajani.

“Noi siamo favorevoli a una missione europea allargata, più strutturata, abbiamo chiesto al commissario Borrell – l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue – di mettere all’ordine del giorno proprio questo argomento. Una missione europea diversa da quella attuale, anche con regole di ingaggio diverse, cui parteciperebbe anche la Francia, è un obiettivo di breve periodo", ha aggiunto il titolare della Farnesina.

Tajani ha poi parlato degli aiuti militari destinati all'Ucraina, affermando che "Abbiamo appena varato l’ottavo pacchetto di aiuti, stiamo facendo il massimo entro le nostre possibilità, non ci tiriamo indietro. La nostra partecipazione alle missioni di pace, insieme al nostro impegno finanziario, è molto vasta, dai Balcani al Libano, all’Africa. Ma non siamo un gigante economico”.