Nel contesto della crisi in atto nel Mar Rosso, la missione Aspides rappresenta un concreto passo avanti verso la realizzazione della difesa europea. Lo ha dichiarato il vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al “Quotidiano nazionale”.

“Bisogna accelerare i tempi, e già l’operazione Aspides è un passo in avanti, così come è un passo in avanti il piano presentato dalla presidente von der Leyen. La difesa europea sarà per noi di Forza Italia e per il Ppe un punto essenziale, a maggiore ragion alla luce delle mosse russe. E servirà anche per far contare di più l’Europa all’interno della Nato", ha spiegato il titolare della Farnesina.

Secondo Tajani la nomina di Mohammad Mustafa a nuovo primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) è "un’evoluzione positiva”.

"Me lo aveva annunciato il presidente Abu Mazen durante la mia visita alla fine di gennaio. Noi abbiamo accolto con favore la nascita del nuovo governo. II rinnovamento nell’Autorità palestinese può essere utile per raggiungere l’obiettivo dei due popoli e due Stati, che è l’unica formula che può garantire pace e stabilità”, ha osservato.

Sulla questione Ucraina, Tajani ha osservato che Putin resta “molto aggressivo ma non colpirà la Nato”, pertanto “niente fughe in avanti. In questo momento dobbiamo essere fermi nella difesa del diritto internazionale e determinati a dare all’Ucraina tutti gli aiuti possibili, ma la fermezza non significa fare fughe in avanti. È un grosso errore dividersi. Non comprendo quindi le dichiarazioni di Macron, forse dettate dalla campagna elettorale per le europee”, ha detto il ministro in riferimento alle parole del presidente francese, che ripete di non poter escludere operazioni sul terreno in Ucraina. “In ambito Nato non se ne è mai parlato. Nessun impegno diretto è la linea condivisa da tutti", ha affermato.

Riguardo ad una possibile attivazione dell'articolo cinque della Nato in seguito ad un attacco russo verso un membro dell'Alleanza, il capo della diplomazia italiana ha ricordato che Roma farebbe la sua parte come previsto dal trattato; “mi auguro che questo non accada, - ha proseguito Tajani - non credo che Putin voglia attaccare un Paese della Nato. È molto aggressivo ma sa anche lui che sarebbe un errore gravissimo e ritengo che non lo farà”. Sul prossimo mandato presidenziale russo – oggi si concludono le elezioni – Tajani ha spiegato di non credere che “Putin abbia interesse a prolungare indefinitamente una guerra così costosa in termini di vittime e sforzo economico”. “Credo che alla fine debba prevalere il buonsenso e ci si debba sedere attorno ad un tavolo. Noi lavoriamo per quello", ha concluso.