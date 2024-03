Si evidenzia "una evoluzione continua delle modalità di attacchi" degli Houthi, passati ad attaccare anche le navi militari. Lo sottolinea il ministro della Difesa Guido Crosetto, partecipando all'evento LetExpo2024. "Non basta l'approccio militare, ma la questione di cui si discuterà nelle prossime settimane è quella di affiancare altre trattative politiche e diplomatiche per porre fine a questi attacchi i quali non incidono, come vorrebbero nelle dichiarazioni degli Houthi, sul conflitto a Gaza, bensì solo sull'economia italiana e europea", conclude.