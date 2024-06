"La guerra a Gaza deve finire. Sosteniamo la proposta di accordo globale degli Stati Uniti. Proprio come lavoriamo con i nostri partner nella regione per la pace e la sicurezza per tutti. Il rilascio degli ostaggi, un cessate il fuoco duraturo per lavorare per la pace e portare avanti la soluzione dei due Stati".

Lo scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron.