Il presidente francese, Emmanuel Macron, in un colloquio telefonico con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, ha preso l'impegno di preparare, insieme con i suoi partner europei, nuove sanzioni contro la Russia per l'annessione di 4 regioni ucraine. Lo riferisce l'Eliseo. Nella conversazione telefonica, precisa la presidenza della Repubblica francese, Macron "ha reiterato la sua ferma condanna per l'annessione illegale da parte della Russia" delle 4 regioni e "ha ribadito la determinazione della Francia ad aiutare l'Ucraina a ritrovare la sua piena sovranità e integrità territoriale".