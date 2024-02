La pianificazione di un possibile attacco delle forze di difesa israeliane (Idf) a Rafah, la città più meridionale della Striscia di Gaza, situata al confine con l’Egitto, non solleva gli Stati Uniti dalle proprie responsabilità in questa guerra. Lo ha dichiarato il portavoce della presidenza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Nabil Abu Rudeina, in una dichiarazione ufficiale.

Per gli Usa, l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di “fermare i massacri genocidi contro i palestinesi e a muoversi in modo diverso e serio per fermare questa follia israeliana, che ha portato all’espansione dei campi di battaglia nella regione e apre la strada alle guerre regionali in corso”, ha aggiunto Rudeina.

Intanto, i combattimenti tra le Idf e i miliziani del movimento islamista palestinese Hamas continuano anche a Khan Yunis, nel sud di Gaza, secondo quanto riferito dalle stesse forze armate israeliane su X. Nella parte occidentale di Khan Yunis, le forze israeliane avrebbero sequestrato armi ed equipaggiamento militare, si legge ancora nel comunicato delle Idf su X.

Dall'inizio dell'offensiva israeliana a Gaza, sono morti almeno 27.947 palestinesi e 67.459 sono rimasti feriti. I dati provengono dal Ministero della Sanità di Gaza gestito da Hamas. Da parte israeliana, i combattenti del movimento islamista uccisi dall'inizio delle operazioni e di 10 mila oltre ad altri mille uccisi in Isarele subito dopo l'attacco del 7 ottobre.