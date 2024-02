Il lancio di razzi da parte del movimento libanese filo-iraniano Hezbollah nella città di Safed, nel nord di Israele,equìvale a una dichiarazione di guerra da parte del Libano. Lo ha affermato il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, sul suo profilo X commentando il raid di questa mattina in cui è stata uccisa una donna e altre otto persone sono rimaste ferite.

Per il Ministro israeliano, le provocazioni di Hezbollah non sono più uno “stillicidio” di razzi verso Israele, ma di una vera e propria “guerra". Per Ben Gvir “è ora” di comprendere la portata della situazione anche nel nord del paese. Al momento, l'attacco non è stato rivendicato da nessun gruppo affiliato a Hezbollah, ma secondo il quotidiano “The Times of Israel” i razzi sono stati lanciati da Hezbollah.

Dopo l'ennesimo lancio di razzi dal Libano, Ben Gvir ha chiesto un incontro urgente con il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, per definire una strategia rispetto a quanto sta accadendo nel nord del paese. Lo riporta l'emittente israeliana “Channel 12”.

Parole durissime provengono anche dal leader del partito laico di destra Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, che sul suo profilo X chiede al premier Netanyahu di rispondere alle provocazioni dal fronte libanese: “La linea rossa è diventata una bandiera bianca: il gabinetto di guerra si è arreso a Hezbollah e ha perso il nord".