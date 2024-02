I vertici del movimento islamista palestinese Hamas “sta cercando di mantenere e ricostruire nuovamente le sue capacità militari per ripetere l’attacco del 7 ottobre contro Israele: non possiamo consentire che ciò accada”. Lo ha dichiarato a "Agenzia Nova" l'ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar, a margine di un evento tenutosi a Roma.

Proveremo a trovare una via ragionevole per il rilascio degli ostaggi e ottenere il cessate il fuoco, con il fine di non creare le condizioni per un altro attacco di Hamas, che causerebbe ulteriori vittime israeliane e palestinesi”, ha aggiunto il diplomatico.

“Lo sforzo è tentare di trovare un modo per far finire questo conflitto, con la garanzia che non ci possano essere più attacchi di Hamas verso i territori israeliani”, ha osservato Alon Bar sottolineando che “Se vogliamo parlare di una soluzione politica, questa non può esserci con Hamas. Fino a quando Hamas manterrà la sua capacità militare a Gaza non sarà possibile fare progressi verso qualsiasi soluzione politica".

“Israele apprezza molto il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’amicizia con il governo italiano”, ha affermato Bar. “Recentemente Tajani ha visitato Israele e ha avuto l’opportunità di sentire in prima persona dal primo ministro, dal presidente di Israele e dal ministro degli Esteri i nostri sforzi per provare a ridurre il numero delle vittime civili a Gaza”.“Tajani ha espresso la sua posizione”, ha aggiunto il diplomatico israeliano commentando le dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiano, secondo il quale “la risposta contro la popolazione civile palestinese è sproporzionata” e “ci sono troppe vittime che non hanno a che fare con Hamas”.

“Noi dobbiamo assicurarci che Hamas non abbia la capacità di attaccare nuovamente Israele. Continueremo a fare tutto ciò che è in nostro potere per ridurre il numero delle vittime civili”, ha spiegato Bar, sottolineando che il movimento islamista palestinese “sta usando le infrastrutture civili e le strutture delle Nazioni Unite come basi per lanciare attacchi terroristici contro Israele”. “Questo sta causando la morte sia di militari israeliani che di palestinesi civili. Hamas è il responsabile di questa situazione”, ha concluso.