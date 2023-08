Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ribadito la sua volontà di far entrare più Paesi nei Brics, il gruppo formato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. "Riuscite a immaginare l'Indonesia che entra nei Brics?", ha chiesto il leader progressista durante il programma Conversa com o Presidente, andato in onda eccezionalmente da Johannesburg, dove è in corso il vertice del blocco delle economie emergenti.

Lula, che ha affermato di tifare per "un mondo più democratico e più solidale", ha poi detto di voler "provocare una discussione sulla disuguaglianza", in occasione dell'evento in Sudafrica, ed ha sottolineato che i Brics sono "un gruppo molto importante", in quanto rappresentano "il Sud del Mondo".