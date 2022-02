Minsk e Mosca devono prepararsi a contrastare in modo unito la pressione economica da parte dei paesi occidentali. Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko dopo un incontro con il leader russo Vladimir Putin, aggiungendo che l'Occidente "non ci strangolerà". "E' molto importante ora, all'inizio dell'anno, prepararci a contrastare qualsiasi pressione economica - che sia una pressione su di voi o su di noi. E' più difficile per noi affrontare queste sanzioni". Lukashenko ha aggiunto di puntare a ulteriori misure per mantenere l'attuale cooperazione economica con la Russia.