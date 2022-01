"Ci attendiamo che vengano messe in campo tutte le risorse disponibili per favorire la massima collaborazione con la magistratura italiana" in modo tale da avere "una rapida risposta". Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, nella lettera inviata al direttore del Programma Alimentare Mondiale chiedendo di gettare luce sulla morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustafa Milambo, uccisi in Congo un anno fa.