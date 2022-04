Gli Usa non intendono garantire forme di scurezza richieste dall'Ucraina. Lo sottolinea il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla CBS, pur ringraziando il governo Biden per quanto fatto. "Tuttavia non ci hanno dato garanzie di sicurezza. Questo deve essere compreso", precisa il premier ucraino aggiungendo anche di non aver ancora ricevuto ancora alcuna garanzi da altri Stati.