21.25 - Spazio alla "diplomazia" per superare la crisi in Ucraina. È questa la ricetta proposta dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Vladimir "Putin è isolato, non c'è l'Est contro l'Ovest" sottolinea Di Maio, aggiungendo: "Pensava di avere la Cina dalla sua parte e invece anche Pechino sta dicendo: fermate i bombardamenti". L'Onu, ricorda il titolare della Farnesina, "ha votato quasi all'unanimità la condanna contro la Russia".

18.55 - "Il Presidente Draghi ha avuto oggi un nuovo colloquio telefonico con il Presidente ucraino Zelensky, nel corso del quale è stata ribadita la profonda amicizia tra il popolo italiano e il popolo ucraino e la grande solidarietà dell’Italia nei confronti dell’Ucraina. Draghi ha condannato gli attacchi della Russia ai civili e alle infrastrutture nucleari, ha riaffermato la volontà italiana di fornire sostegno e assistenza all’Ucraina e alla sua popolazione e ha ribadito come l’Italia sostenga l’appartenenza dell’Ucraina alla famiglia europea. Il Presidente Zelensky ha ringraziato il Presidente Draghi per la sua vicinanza e per quella dell’Italia". È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

18.09 - “Ho discusso con il Primo Ministro italiano Mario Draghi della strategia per contrastare l'aggressione. Ho riferito delle azioni criminali della Federazione Russa contro i civili e sul terrorismo nucleare. Ho sollevato la questione del sostegno all'Ucraina e dell'esame della nostra domanda di adesione in Europa”. Così in un tweet Volodymyr Zelensky.

18.05 - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è pronto a negoziare direttamente con Putin. Lo riferisce il vice capo dell’Ufficio della presidenza, Andriy Sibiga, citato da Unian.

14.45 - Kiev, fallito secondo tentativo corridoi da Mariupol - Gli attacchi russi hanno fatto deragliare per la seconda volta i piani di evacuazione dei civili dalla città di Mariupol, nel Sud-Est dell'Ucraina. Lo ha dichiarato il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashchenko, e membro del reggimento Azov della Guardia Nazionale. "Il secondo tentativo di un corridoio umanitario per i civili a Mariupol si è concluso nuovamente con i bombardamenti da parte dei russi", ha detto Gerashchenko sul suo account Telegram.

13.00 Ucraina, municipio Mariupol: iniziata evacuazione civili - "L'evacuazione dei civili da Mariupol in Ucraina è iniziata alle 12:01 di domenica 6 marzo". Lo ha comunicato il servizio stampa del Municipio di Mariupol. "Secondo il Centro di coordinamento guidato dal capo dell'amministrazione militare e civile regionale di Donetsk Pavel Kirilenko, oggi, 6 marzo, dalle 10.00 verrà dichiarato un regime di silenzio fino alle 21.00 ora locale", si legge nella nota secondo quanto riporta l'Interfax.

11.24 - "In questo momento tutti i paesi del mondo stanno partecipando al tentativo aiutare rifugiati sia in Ucraina sia nei paesi confinanti, in questo momento la comunità internazionale sta sostenendo in maniera poderosa questi paesi e i rifugiati. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in conferenza stampa in Moldavia

10.21 - "Ogni soldato sulle linee di difesa. Ogni medico che salva vite. Ogni vigile del fuoco che spegne il fuoco. Ogni imprenditore che continua a lavorare. Decine e decine di altre professioni. Milioni di persone, che sono diventate un tutt’uno". A dichiararlo, in un nuovo video, è il presidente ucraino Zelensky.

08.55 - Le forze ucraine hanno "combattuto violente battaglie per mantenere determinate posizioni": a riferirne è stato l'esercito ucraino nel rapporto operativo pubblicato questa mattina e citato dal Guardian. Un'operazione di difesa nella parte orientale del distretto operativo di Donetsk è in corso mentre gli sforzi sono concentrati sulla difesa della città di Mariupol, hanno annunciato i militari. Secondo il rapporto, le forze russe sono state bloccate nell'avanzata verso la regione di Dnipropetrovsk da Balaklia ed è in corso un'operazione per difendere la città di Chernihiv. Il rapporto fa riferimento a "pesanti perdite di armi, equipaggiamento e personale" insieme a quella di 88 aerei ed elicotteri russi.

08.30 - I corridoi umanitari dalle città assediate di Mariupol e di Volnovakha, che ieri non hanno funzionato, saranno riaperti questa mattina, secondo quanto dichiara il vicecomandante della milizia filorussa dell'autoproclamata di Donetsk (Dpr), Eduard Basurin, citato dall'agenzia russa Tass. "In mattinata i corridoi umanitari saranno riaperti a Mariupol e a Volnovakha. Noi speriamo ancora che i comandi ucraini incaricati di difendere le regioni abitate ordinino ai loro subordinati di sbloccare le vie di fuga affinché i civili possano lasciare queste aree popolate", ha detto Basurin ai giornalisti, secondo Tass.

08.20 - "Violenti combattimenti" sono in corso per il controllo delle città di Mykolaiv (480 mila abitanti) nel Sud dell'Ucraina, e Chernihiv (287 mila abitanti) nel Nord. Lo ha sapere lo stato maggiore di Kiev. Un'altra operazione militare dell'esercito ucraino e' in corso nella regione di Donetsk, nella parte orientale. Ma gli sforzi più importanti sono concentrati sulla città portuale di Mariupol, sul mar d'Azov, dove la situazione e' "molto difficile" secondo le autorità locali, dopo il fallimento della tregua umanitaria annunciata ieri.

08.15 - Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha invitato il primo ministro indiano Modi a sollecitare la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina nel "miglior interesse" di tutte le nazioni. Lo riferiscono media indiani.

08.00 - Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontrerà oggi a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz. L'incontro verterà soprattutto sulla guerra in Ucraina. Il colloquio avviene alla vigilia di una riunione informale del Consiglio europeo che si terrà giovedì e venerdì. L'incontro è previsto per le 12 circa. La Von der Leyen ha affrontato il tema ucraino anche nell'incontro di ieri con Pedro Sanchez, premier spagnolo.

07.45 - La Cina si oppone a ogni mossa che "getta benzina sul fuoco" in Ucraina. E' quanto detto da Wang Yi, ministro degli Esteri cinese, al segretario di Stato americano Antony Blinken. Wang ha chiesto negoziati per risolvere la crisi e trattative per creare un bilanciato meccanismo di sicurezza europeo. E' quanto scrive l'Associated Press. Wang Yi ha inoltre detto a Blinken che gli Stati Uniti e l'Europa dovrebbero prestare attenzione all'impatto negativo sulla sicurezza della Russia dell'espansione della Nato a est.

07.30 - Continuano i bombardamenti nelle città. Intanto si è mosso per la pace anche il premier israeliano Naftali Bennett. Ha prima incontrato Putin, poi il cancelliere tedesco Scholz in un colloquio durato 90' che ha avuto come tema principale il risultato dei colloqui tra Bennett e Vladimir Putin. "L'obiettivo comune resta quello di mettere fine alla guerra il prima possibile. Lavoreremo per questo", afferma il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit.