Volodymyr Zelensky ha concesso una prima intervista ai media russi. Nel corso dell'intervista, pubblicata sul sito 'Meduza', il presidente dell'Ucraina ha annunciato che "sta prendendo attentamente in considerazione la questione della neutralità" ed è pronta a "un compromesso sul Donbass". Tema della "neutralità", precisa Zelensky, "elaborata nel profondo" nei negoziati con i russi, a patto che "questo documento si trasformi in un accordo serio che verrà firmato". Per quanto riguarda la smilitarizzazione, prosegue il premier dell'Ucraina, "non ne discutiamo affatto. Non ci sediamo affatto a un tavolo se si parla di una sorta di smilitarizzazione, una sorta di denazificazione. Per me sono cose assolutamente incomprensibili".