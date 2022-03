"L'Ucraina continuerà il processo di negoziazione nella misura in cui dipende davvero da noi. Contiamo sui risultati. Ci deve essere una vera sicurezza per noi, per il nostro Stato, per la sovranità, per il nostro popolo. Le truppe russe devono lasciare i territori occupati. La sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina devono essere garantite. Non ci possono essere compromessi sulla sovranità e sulla nostra integrità territoriale. Questi sono principi chiari". Stando a 'Ukrinform', lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio su Telegram. "L'Ucraina non intende allentare gli sforzi militari", sottolinea.