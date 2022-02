10.20 - Ucraina: stasera incontro Macron-Scholz-von der Leyen - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, saranno questa sera a cena dal presidente francese Emmanuel Macron per parlare di Ucraina e "sovranità europea": lo rende noto l'Eliseo.

10.13 - Zelensky chiede l'adesione immediata dell'Ucraina nell' Ue - L'Ucraina chiede l'adesione "immediata" nell'Ue. E' quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

09.55 - Delegazione Kiev giunta in sede colloqui - I delegati di Kiev sono giunti nella località della regione di Gomel, in Bielorussia, dove incontreranno le controparti russe per discutere un cessate il fuoco. Lo riferisce Ria Novosti. I colloqui, secondo l'agenzia russa, inizieranno tra mezz'ora. La sede dell'incontro è stata tenuta riservata per motivi di sicurezza.

9.45 - Ucraina: annunciato a breve inizio colloqui Kiev-Mosca - Sarebbe previsto tra pochi minuti, alle 12 ora di Mosca, le 10 in Italia, l'inizio dei colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Lo riporta l'agenzia russa Tass che cita il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky alla guida della rappresentanza del Cremlino ai colloqui che si terranno vicino al fiume Pripyat al confine tra Ucraina e Bielorussia.

08.55 - La Farnesina "raccomanda fortemente ai connazionali presenti in Russia a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d'affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia". Il monito si legge sul sito Viaggiare sicuri del ministero degli Esteri.

08.52 - Il ministero della Difesa russo sostiene come le forze di Mosca abbiano preso il controllo delle città ucraine di Berdyansk ed Enerhodar, nella zona sud orientale del Paese. Lo scrive l'Interfax.

08.50 - Secondo il bilancio fornito dall'Ucraina e citato dal Guardial, dall'inizio dell'invasione sarebbero circa 5.300 i russi morti. Il bilancio dei militari di Kiev parla anche di 191 tank, 29 velivoli, altrettanti elicotteri e 816 blindati distrutti.

08.45 - I colloqui fra la delegazione russa e quella ucraina in una regione di confine fra l'Ucraina e la Bielorussia si terranno a mezzogiorno ora locale: lo ha detto il capo delegazione di Mosca e assistente presidenziale Vladimir Medinsky, a Interfax. I componenti della delegazione di Kiev sono in viaggio per raggiungere la località dei colloqui a bordo di un elicottero polacco.

08.35 - Il capo della delegazione russa, l'assistente di Putin Medinsky, a precisa domanda, ha risposto con un "Siamo in attesa". La delegazione russa attende l'arrivo dei rappresentanti ucraini per i colloqui nella regione di Gomel in Bielorussia, a metà strada fra le capitali Kiev e Misnk.

08.25 - E prevista anche una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri Ue dell'Energia e, in Italia, Cdm sulle misure per la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina attaccata dalla Russia.

08.15 - Nella giornata di oggi sono in programma una nuova riunione del Consiglio di sicurezza, in cui come annuncia Di Maio, "proporremo una tregua umanitaria per evacuare donne e bambini", annuncia Di Maio.

08.10 - Kiev ha resistito anche la scorsa notte. Tutti gli sforzi russi di occupare la città sono falliti" si legge in un comunicato dell'esercito ucraino ripreso dal Kyiv Independent.

08.00 - La Russia ha "rallentato il ritmo dell'offensiva". Lo afferma l'esercito ucraino.

07.59 - Il ministero degli Esteri bielorusso ha così twittato. "In Bielorussia tutto è pronto per ospitare i negoziati Russia-Ucraina. In attesa dell'arrivo delle delegazioni". Postata anche la foto della sede a Gomel, città che si trova al confine tra Ucraina e Bielorussia, nell'area del fiume Pripyat e sede dell'incontro.

07.55 - L’Italia invia altri aerei militari verso Est e sostiene la difesa del popolo ucraino fornendo mezzi e materiali di protezione come elmetti, giubbotti antiproiettile e rilevatori di ordigni. “La presenza in Romania raddoppiando il numero degli Eurofighter già operanti nell'attività di airpolicing. Altri quattro aerei saranno inviati alla base di Kogălniceanu di Costanza”, le parole del ministro della Difesa Guerini. Non ci sarà attraversamento del confine.

07.45 - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sentirà telefonicamente gli alleati oggi, per coordinare una risposta nella crisi ucraina. Lo fa sapere la Casa Bianca.

07.30 - Sono continuati nella notte i bombardamenti a Kiev e Kharkiv. Secondo servizio statale per le comunicazioni, un missile russo ha colpito un edificio residenziale nel centro di Chernihiv.