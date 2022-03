21:10 - Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e negoziatore di Kiev, ha fatto il punto sui colloqui con Mosca attravers Twitter: "Continueremo domani. E' un processo negoziale molto difficile e scivoloso. Ci sono contraddizioni fondamentali. Ma c'è sicuramente spazio per un compromesso. Durante la pausa, si continuerà il lavoro in sottogruppi...".





20:47 - Secondo quanto riferito dal govrno ucraino, sarebbero Sono circa 20mila le persone evacuate dalla città di Mariupol nella giornata di oggi, quattromila le automobili.



20:10 - Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel rende noto via social il contenuto del suo colloquio con Vladimir Putin: "Ho chiesto di fermare la guerra fratricida contro l'Ucraina", "un immediato cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito russo". "Ho discusso dei negoziati in corso tra Ucraina e Russia, i bombardamenti indiscriminati contro i civili devono cessare, La Russia deve consentire l'accesso umanitario e il passaggio sicuro per i civili in fuga dalla guerra", ha concluso Michel.

20:00 - Nel corso di un colloquio con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il presidente russo, Vladimir Putin ha affermato: "Il governo di Kiev non è serio nel trovare una soluzione reciprocamente accettabile. La leadership dell'Unione Europea ha ignorato l'azione criminale e disumana dell'esercito ucraino di ieri: un attacco missilistico contro una zona residenziale nel centro di Donetsk", ha detto Putin, come riferito dal Cremlino.



19.35 - "Abbiamo rafforzato la capacità militare dell'Ucraina". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, in conferenza stampa.

18.35 - Le forze russe hanno preso il controllo di Berdiansk, città portuale di oltre centomila abitanti sul mar d'Azov, circa 80 km a ovest di Mariupol. Lo riporta la Tass.

18.17 - L’Onu è favorevole a indagare sulla morte dei giornalisti in Ucraina e ad assicurare i responsabili alla giustizia. Lo ha affermato il vice rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite. Lo riporta la Tass.

17.40 - I giornalisti Pierre Zakrewski e Alexandra Kuvshinova sono morti in seguito all'attacco russo nel nord ovest di Kiev, in cui è rimasto ferito il reporter britannico Benjamin Hall.

17.04 - "Novantasette bambini sono uccisi dalle forze russe dall'inizio della guerra". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando al parlamento canadese.

15.10 - Zelensky: "Non possiamo entrare nella Nato, va ammesso" - "L'Ucraina si rende conto che non e' nella Nato. Abbiamo sentito per anni parlare di porte aperte, ma abbiamo anche sentito dire che non possiamo entrarci, e dobbiamo riconoscerlo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso online alla Joint Expeditionary Force di Londra, citato dall'agenzia Unian.

14.50 - Negoziatore Kiev, 'i colloqui vanno avanti' - "I negoziati sono in corso. Sono state rinnovate le consultazioni sulla principale piattaforma negoziale. Questioni di regolamentazione generale, cessate il fuoco, ritiro delle truppe dal territorio del paese". Cosi' su twitter il consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak.

11.10 - Circa 350mila civili "intrappolati" a Mariupol.

11.05 - Aeroporto Dnipro sotto assedio russo.

10.44 - Lavrov: Russia e Iran lavorano a nuovo livello partnership - Russia e Iran si stanno preparando a firmare documenti aggiuntivi che sanciranno un nuovo livello nelle relazioni bilaterali. Lo ha annunciato il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, secondo quanto riportano le agenzie russe Tass e Interfax. Lavrov, in un incontro con il suo omologo iraniano Hossein Amirabdollahian ha spiegato: "Stiamo lavorando su importanti documenti che puntano a registrare una nuova qualita' per la nostra partnership".

09.50 - Ucraina: vicepremier, 'neutrali da indipendenza ma questo non ha fermato Putin' - "La neutralità dell'Ucraina è scritta nella nostra dichiarazione di indipendenza, ma nel 2003 non ci ha aiutato quando Putin ha cercato di annettere una parte del nostro territorio e nel 2014 quando è riuscito ad annettere la Crimea". Così la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuck, ospite di Lilli Gruber. Sette corridoi umanitari hanno funzionato invece di 10. Quasi 4000 mila persone sono state evacuate, riferisce l'ufficio della presidenza ucraina. Per quanto riguarda Mariupol, la colonna di aiuti umanitari è rimasta bloccata a Berdyansk ma quasi 150 auto civili sono riuscite a uscire dalla città. "Il corridoio umanitario per Mariupol non ha funzionato perché la Russia non ha rispettato gli accordi e i cittadini adesso si trovano senza luce, senza riscaldamento, in una trappola", ha detto la vicepremier ucraina

08.59 - In una nota del governo polacco si legge come i premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, si recheranno oggi a Kiev per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Mateusz Morawiecki, Petr Fiala e Janez Jansa "andranno oggi a Kiev come rappresentanti del Consiglio europeo, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys Chmygal. Lo scopo della visita è confermare l'inequivocabile sostegno dell'intera Unione Europea alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina e presentare un ampio pacchetto di sostegno allo Stato e alla società ucraini", si legge nella nota.

08.55 - Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, in visita in Moldavia, ha elogiato il Paese sostenendo come stia compiendo "uno sforzo davvero eccezionale per garantire un rifugio sicuro ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra". Ha anche ringraziato "di cuore le autorità moldave per aver collaborato con la nostra ambasciata per facilitare l'evacuazione dei nostri cittadini attraverso il vostro territorio e ad assisterli all'ingresso".

08.45 - Paolo Gentiloni, commissario Ue per l'Economia, ha parlato al suo arrivo al meeting Ecofin di Bruxelles. "C'è sempre il rischio" che le sanzioni vengano aggirate "e sto lavorando molto per coordinare le attività doganali in modo di evitarlo. Ma il fatto è che l'economia russa è fortemente colpita. I volumi del commercio sono chiaramente ridotti. Sfortunatamente le sanzioni non cambieranno il corso della guerra domani, dovremo restare uniti e supportare l'Ucraina e il popolo ucraino fornendo armi per difendersi, perché le sanzioni economiche non sono in grado di cambiare il corso della guerra".

08.30 - Bruno Le Maire, ministro francese dell'Economia, arrivando all'Ecofin a Bruxelles, si è così espresso. "Oggi adotteremo un nuovo pacchetto di sanzioni, oltre seicento individui russi sono ora target delle misure, ma tutte le opzioni restano sul tavolo".

08.10 - Oleksiy Arestovich, consigliere del capo di gabinetto del presidente ucraino, ha dichiarato come "la guerra finirà al più tardi all'inizio di maggio, quando la Russia avrà esaurito le risorse di cui dispone per attaccare il suo vicino. Penso che entro maggio, all'inizio di maggio, dovremmo avere un accordo di pace. O ci sarà un accordo di pace raggiunto rapidamente, in una o due settimane, con il ritiro delle truppe e tutto il resto, oppure ci sarà un tentativo di mettere insieme alcuni, diciamo, siriani, per un secondo round e, quando avremo respinto anche loro, un accordo entro metà aprile o fine aprile".

08.00 - Esplosioni in mattinata hanno colpito Kiev; come rivela la Bbc, danneggiati anche la facciata e gli uffici di una stazione centrale della metropolitana della capitale ucraina, la stazione di Lukyanivska. La società che gestisce il servizio su Twitter ha pubblicato le immagini della stazione danneggiata, che è stata chiusa.

07.50 - La Cina non vuole "essere colpita" dalle sanzioni alla Russia. Lo ha riferito il ministero degli Esteri.

07.40 - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto di essere "grato" alla manifestante pacifista che ha interrotto il principale programma di informazione di Pervy Kanal, il principale canale televisivo russa, esponendo uno striscione contro il conflitto in Ucraina. "Sono grato a quei russi che non rinunciano a cercare di dire la verità, non rinunciano a dire come stanno le cose ai loro amici e parenti, e sono particolarmente grato a questa donna che è entrata nello studio televisivo del primo canale con uno striscione contro la guerra", ha affermato Zelensky. La donna, che si chiama Marina Ovsyannikova, è una impiegata della principale rete televisiva russa e si è messa dietro alla conduttrice del notiziario esponendo uno striscione sul quale era scritto: "NO ALLA GUERRA. Fermate la guerra. Non credete alla propaganda, qui vi dicono bugie".

07.30 - Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo discorso, si è così espresso. "In 19 giorni l'esercito russo ha avuto più soldati morti che nelle due sanguinose guerre in Cecenia". Il Capo dello Stato, poi, ha diramato anche un messaggio in russo. "Vi offro una scelta: a nome del popolo ucraino, vi diamo la possibilità di vivere. Se vi arrendete alle nostre forze militari, vi tratteremo come devono essere trattati gli esseri umani: con dignità. Il modo in cui non siete stati trattati dal vostro esercito. E il modo in cui il vostro esercito non tratta la nostra gente. Scegliete".