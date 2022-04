"Sono disponibile. Mi hanno chiesto se c'è un viaggio in Ucraina, io ho detto è sul tavolo. Ma non so se si potrà fare, se è conveniente fare, se è per il meglio o devo farlo. È in aria tutto questo". Lo ha dichiarato Papa Francesco nella conferenza stampa sul volo papale. "Da tempo si era pensato ad un incontro con il patriarca Kirill, si sta lavorando a questo, si sta lavorando e si sta pensando al Medio Oriente per farlo, queste sono le cose come stanno adesso", ha aggiunto il Santo Padre.