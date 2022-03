19.00 - Israele “apprezza il presidente dell’Ucraina e sostiene il popolo ucraino con il cuore e con i fatti ma è impossibile riscrivere la terribile storia dell’Olocausto, un genocidio che è stato commesso anche sul suolo ucraino. La guerra è terribile la comparazione con gli orrori dell’Olocausto e la ‘soluzione finale’ sono oltraggiosi”. Lo scrive su twitter Yoaz Hendel ministro israeliano delle comunicazioni.

18.20 - L'importo totale dell'assistenza militare statunitense a Kiev ha raggiunto i 2 miliardi di dollari, le forze armate ucraine stanno ricevendo armi che sono addestrate a usare. Lo ha detto il capo del Pentagono citato dalla Tass.

17.54 - Nel corso del suo intervento alla Knesset il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto armi e l’imposizione di sanzioni nei confronti di Mosca. “L’Ucraina decise 80 anni fa e salvò gli ebrei – le sue parole – ora anche voi avete una scelta”.

15.50 - Zelensky, no compromessi su sovranità e integrità - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avvertito che ci sono "compromessi" che non possono

essere fatti nei negoziati con la Russia. Alla domanda del conduttore della Cnn riguardo le richieste di Mosca per fermare la guerra - il riconoscimento della Crimea come parte della Russia, l'indipendenza delle repubbliche nel Donbass e la garanzia che l'Ucraina non farà mai parte della Nato - Zelensky ha risposto: "Ci sono compromessi per i quali non siamo pronti come stato indipendente".

15.29 - Zelensky, 'russi venuti per sterminarci, nostra dignità non salva vite - ''Le forze russe sono venute per sterminarci, per ucciderci''. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista alla Cnn, sottolineando che ''con la dignità del nostro popolo e del nostro esercito abbiamo potuto dimostrare di essere stati in grado di assestare un colpo potente, siamo stati in grado di contrattaccare''.



08.45 - La Cina attraverso il ministro degli Esteri Wang Yi, è tornata sulla guerra in Ucraina. "Il tempo dimostrerà che la posizione della Cina è dalla parte giusta della storia" sulla guerra in Ucraina. "La Cina continuerà a formulare giudizi indipendenti basati sul merito della questione e in un atteggiamento obiettivo ed equo. Non accetteremo mai alcuna coercizione e pressione esterna e ci opponiamo anche a qualsiasi accusa e sospetto infondati contro" il nostro Paese. "La soluzione a lungo termine è abbandonare la mentalità della Guerra fredda, astenersi dall'impegnarsi in scontri di gruppo e formare veramente un'architettura di sicurezza regionale equilibrata, efficace e sostenibile. Solo in questo modo si può raggiungere una stabilità a lungo termine nel continente europeo".

08.30 - La Russia ha attaccato una scuola a Mariupol dove a avevano trovato rifugio circa 400 persone. Lo scrivono Bbc e Sky News citando un post su Telegram delle autorità municipali di Mariupol. Il bombardamento sarebbe avvenuto ieri sera, l'edificio sarebbe stato distrutto e sotto le macerie restano donne, bambini e anziani, si riferisce nel post su Telegram. La Bbc da parte sua specifica che le informazioni non sono state verificate indipendentemente.

08.15 - I residenti della città ucraina assediata di Mariupol vengono obbligati a migliaia a trasferirsi in Russia: lo afferma il Kyiv Independent, che cita come fonte il municipio di Mariupol. "I civili verrebbero portati in campi dove i russi controllano i loro cellulari e i loro documenti per poi deportarli verso città remote della Russia", scrive ancora il giornale ucraino in un tweet.

08.00 - Sirene anti aerei in quasi tutte le principali città ucraine. Oltre che a Kiev e a Leopoli, il rischio di raid aerei è scattato negli oblast di Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovograd, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volinia, Cherkasy, Zhytomyr e Vinnytsia.

07.45 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che l'assedio di Mariupol passerà alla storia per quelli che definisce "crimini di guerra" da parte dell'esercito russo. "Fare questo a una città pacifica, quello che hanno fatto gli occupanti, è una cosa terribile che sarà ricordata per i secoli a venire", afferma Zelensky nel suo video-discorso notturno alla nazione riportato dai media internazionali.

07.30 - Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, ha diffuso un nuovo video messaggio citato dai media locali. "Il ventiquattresimo giorno dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia è terminato. Dopo otto anni di aggressione, gli ucraini hanno dimostrato di saper combattere in modo più professionale di un esercito che lo fa da decenni in diverse regioni e in diverse condizioni".

"Rispondiamo con saggezza e coraggio all'enorme numero di equipaggiamenti e soldati da loro inviati in Ucraina. Ecco perché, ad esempio, l'ucraina Chornobaivka passerà alla storia della guerra. Questo è un luogo in cui l'esercito russo e i suoi comandanti si sono mostrati completamente come sono: incompetenti, in grado di spingere semplicemente il loro popolo al massacro", ha aggiunto Zelensky.