22.24 - In mancanza di alleati, la Russia rinuncia al voto all'Onu sulla sua bozza di risoluzione umanitaria sull'Ucraina. A riferirlo sono fonti diplomatiche. Intanto Vassily Nebenzia, ambasciatore russo alle Nazioni Unite, ha chiesto un nuovo vertice di emergenza del Consiglio di Sicurezza "in relazione ai laboratori biologici gestiti dagli Stati Uniti".

22.13 - Luigi Di Maio, intervenuto a 'Dritto e Rovescio' su Rete 4', ha dichiarato: "Noi non vogliamo andare in guerra, i nostri soldati non devono andare in guerra ed è il motivo per cui noi ci opponiamo alla cosiddetta no-fly zone". Il ministro degli Esteri aggiunge: "Questa guerra l'ha voluta Putin, non noi e quindi l'unico che la può fermare è Putin".

20:45 - Approvato dalla Camera americana il provvedimento che revoca alla Russia i suoi privilegi commerciali, aprendo la strada a dazi sui suoi prodotti (424 voti a favore e 8 contrari).



20:20 - Il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, ha affermato che "Le purghe evocate da Vladimir Putin per i russi che si oppongono alla guerra dimostrano che la guerra in Ucraina non sta andando come Mosca sperava. Gli Usa sono altamente preoccupati che la Cina possa fornire equipaggiamento militare alla Russia. Joe Biden sarà sincero e diretto nella sua telefonata domani con Xi Jinping. Nella sua telefonata domani con Xi Jinping, Joe Biden avra' l'opportunita' di valutare dove sta il presidente cinese nel conflitto ucraino. Il fatto che Pechino non abbia denunciato quello che sta facendo la Russia dice molto".



19.40 - “Putin non fa passi indietro, anzi”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken.

19.25 - “Il governo è convinto che le sanzioni contro la Russia siano appropriate e che possano esser rafforzate se necessario”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa dopo il Cdm sul Dl Riaperture. Allo stesso tempo il Governo “sta lavorando per aiutare aziende e famiglie in questo momento difficile, perché siamo persuasi che la straordinaria ripresa dell’anno corso anno vada preservata”.

18.07 - "L'Italia è pronta a ricostruire il Teatro di Mariupol. Il gabinetto dei ministri ha approvato la mia proposta di offrire Ucraina le risorse ei mezzi per ricostruirlo al più presto. I teatri di tutti i paesi appartengono all'umanità intera" Lo comunica su Twitter il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

18.03 - I russi hanno sparato su Novi Petrivtsi a nord di Kiev. Nell'attacco sarebbe deceduto un bambino di due anni. Lo riferisce Kyiv Post.

18.01 - "Il confronto sui punti controversi nei negoziati tra Russia e Ucraina su un trattato di pace richiederà da alcuni giorni a una settimana e mezzo". Lo ha dichiarato Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino, citato dalla Tass.

17.30 - "La crudeltà di Putin, le sue azioni e ciò che le truppe russe stanno facendo in Ucraina è semplicemente disumano”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden durante un incontro virtuale con il primo ministro irlandese Michol Martin.

13.05- Ucraina, Putin: da sanzioni problemi ma anche opportunità - Le sanzioni stanno creando problemi ma anche aprendo nuove possibilità. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin.

12.45 - Kiev: da blocco Mar Nero rischio crisi alimentare globale - Se i porti ucraini del Mar Nero non riapriranno il rischio "è quello di una carestia in molti Paesi. L'impatto è sulla sicurezza alimentare mondiale. Russia e Ucraina esportano oltre il 30% di frumento globalmente. E l'80% dell'export globale passa per Odessa". Lo ha sottolineato all'ANSA il ministro per le Politiche Agricole e Alimentari ucraino Roman Leshchenko. "I principali prodotti che Kiev esporta in Italia sono frumento, orzo, e anche mais. L'Italia è uno dei principali acquirenti di frumento ucraino in Ue. Sono tutti prodotti che passano attraverso il Mar Nero. E' molto veloce ed economico", ha spiegato.

12.00 - Cremlino, 'sforzo colossale nei colloqui di pace' - La delegazione russa sta compiendo uno sforzo ''colossale'' nei colloqui in corso con gli ucraini. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov affermando che "la nostra delegazione sta facendo uno sforzo colossale e dimostra più disponibilità nei loro confronti rispetto a quanta ne dimostri l'altra parte". Peskov ha aggiunto che ''accettando il documento'' elaborato da Mosca e rispettando ''tutti i suoi parametri'', gli ucraini ''potrebbero fermare molto rapidamente ciò che sta accadendo".

10.20 - Ucraina, Zelensky: "Colloqui difficili, terza guerra mondiale potrebbe essere già iniziata" - La Russia ha già superato "tutte le linee rosse", mentre "i negoziati" tra Kiev e Mosca, che "sono ancora in corso", sono "abbastanza difficili" e con l'invasione dell'Ucraina la Russia potrebbe aver già iniziato una terza guerra mondiale. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista nelle scorse ore alla Nbc dopo l'intervento al Congresso degli Stati Uniti. "Nessuno sa se possa già essere iniziata", ha affermato, ribandendo che il popolo ucraino è "invincibile" e affermando che "qualsiasi guerra potrebbe essere conclusa al tavolo dei negoziati".

10.10- Ucraina, Mariupol: ci sono superstiti dell'attacco russo al teatro - Ci sono alcuni superstiti dell'attacco sferrato ieri dalle forze armate russo contro un teatro a Mariupol, dove centinaia di civili, tra cui bambini, avevano trovato riparo. Lo riferisce l'ufficio del sindaco di Mariupol spiegando che il rifugio antiaereo dell'edifico è riuscito a resistere al bombardamento. Le autorità locali non sono però ancora in grado di riferire il numero esatto delle vittime, né quello dei sopravvissuti.-

09.00 - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio nella giornata dell'Unita' Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, commemorando il 161 anniversario del raggiungimento dell'unità del Paese, si è così espresso. "La indivisibilità della condizione umana ci deve spingere oggi, con fermezza, insieme agli altri paesi che condividono i valori democratici, ad arginare e a battere le ragioni della guerra aperta dalla Federazione Russa al centro dell'Europa".

08.30 - Le forze armate ucraine, nelle ultime 24 ore, hanno distrutto 10 bersagli aerei nemici. Lo riferisce il centro stampa dello Stato maggiore delle Forze armate, come riferisce l'agenzia di stampa ucraina Unian. "Ieri 10 bersagli aerei nemici sono stati distrutti: due cacciabombardieri Su-34, tre caccia Su-34SM, tre elicotteri e un UAV (drone, ndr) di livello operativo-tattico", si legge nella nota.

08.15 - La Russia ha attaccato Merefa nell'Oblast di Kharkiv, città dell'Ucraina della parte orientale. Ci sarebbero vittime tra i militari ucraini secondo gli amministratori locali. E' stata colpita da un attacco aereo, una scuola locale è stata danneggiata e il centro comunitario locale distrutto.

08.00 - Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri ucraino, ha rilasciato un'intervista alla Cnn. "Devo essere chiaro, entrambe le delegazioni, quella russa e quella ucraina, sono lontane dal raggiungere un accordo sulla situazione attuale. Ci sono una serie di fattori che fanno la differenza nella posizione russa nei colloqui. Il primo è la feroce resistenza dell'esercito e del popolo ucraini sul campo, la seconda sono le sanzioni imposte alla Russia, che fanno crollare e soffrire l'economia russa. Fattori che hanno costretto la Russia a cambiare leggermente posizione".

07.45 - Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, in un video pubblicato sui social, ha fatto il punto della situazione. "Le mie priorità nei negoziati sono assolutamente chiare: fine della guerra, garanzie di sicurezza, sovranità, ripristino dell'integrità territoriale, garanzie reali per il nostro Paese, protezione reale per il nostro Paese".

07.30 - Con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia la terza guerra mondiale potrebbe essere già cominciata. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Nbc in serata, ora dopo il suo intervento al Congresso americano. "L'esito dell'invasione dell'Ucraina da parte del presidente russo deve ancora essere deciso, ma è possibile che la sua decisione abbia già avviato una guerra globale su vasta scala", ha detto Zelensky al Nbc Nightly News, rispondendo alla domanda sulle preoccupazioni del presidente Usa Joe Biden. "Lo abbiamo visto 80 anni fa, con la seconda guerra mondiale...", ha aggiunto.