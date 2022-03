Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dichiarato durante la conferenza post vertice Ue a Bruxelles: "Devo dire che gli sforzi fatti da Macron, da Scholz, e poi anche da me, di poter parlare, che non hanno prodotto niente ma sono necessari comunque. Perché il giorno in cui questa volontà cambierà, noi saremo lì". Il premier precisa poi: "Saremo lì a iniziare questo processo di pace insieme agli altri alleati. Quindi questo è il senso in cui ho detto che Putin non vuole la pace". E aggiunge: "Ancora non c'è stata nessuna manifestazione di cessate il fuoco. Anche nelle riunione che ci sono state con gli ucraini, in realtà il fuoco non è cessato. I bombardamenti sono continuati".