Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto questa sera a 'Che tempo che fa', ha annunciato che l'Italia si sta operando "per rimettere in piedi e ravvivare il negoziato" tra Russia e Ucraina per favorire un cessate il fuoco e una tregua in Ucraina. "Vorrei vedere più Paesi Ue attivi per rimettere in moto il negoziato partendo dalle concessioni di Zelensky che ha fatto, anche che potrebbe negoziare non considerando la Crimea", aggiunge Di Maio. "Putin ora deve dimostrare di venire al tavolo. Zelensky ha fatto aperture molto grandi che possono aprire al cessate il fuoco", sottolinea il titolare della Farnesina.

"La visita di Draghi a Washington serve a ribadire che noi stiamo dalla parte della democrazia" e "sarà molto importante per rafforzare l'unità dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica", continua Di Maio. "Quando non c'è unità, non facciamo altro che alimentare la propaganda russa", conclude.